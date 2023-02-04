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«Челси» собирается в ближайшее время обсудить с Маунтом продление контракта

04 Февраля 2023 • 11:20 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

«Челси» в ближайшее время планирует обсудить с полузащитником Мэйсоном Маунтом продление контракта, сообщает 90min.

По информации источника, лондонский клуб намерен сделать своего воспитанника одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Ожидается, что руководство «Челси» постарается решить этот вопрос до лета.

Действующее соглашение Маунта с «Челси» рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл за «синих» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. За основную команду «Челси» Маунт выступает с 2019 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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