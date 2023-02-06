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Аленичев — о переходе Мудрика в «Челси» за 100 млн евро: «Он не стоит этих денег, его цена — максимум 50»

06 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о трансфере полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, сумма сделки составила 70 миллионов евро плюс 30 млн в качестве бонусов.

«Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена — максимум 50 миллионов», — приводит слова Аленичева Sport24.

По мнению специалиста, в ближайшие пять лет в России точно не появится футболиста с такой стоимостью. Аленичев признался, что ему хотелось бы ошибиться, но с учетом санкций и уровня нашей лиги — это невозможно.  

Мудрик перебрался в «Челси» этой зимой и подписал трудовой договор с лондонским клубом до 2031 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дмитрий Аленичев Михаил Мудрик
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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wertygaz
06 Февраля 2023 в 21:52
Близко не 50, может 20. И то это аванс большой…
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21:22 · Англия. Премьер-лига
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