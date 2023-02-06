Аленичев — о переходе Мудрика в «Челси» за 100 млн евро: «Он не стоит этих денег, его цена — максимум 50»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о трансфере полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, сумма сделки составила 70 миллионов евро плюс 30 млн в качестве бонусов.

«Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена — максимум 50 миллионов», — приводит слова Аленичева Sport24.

По мнению специалиста, в ближайшие пять лет в России точно не появится футболиста с такой стоимостью. Аленичев признался, что ему хотелось бы ошибиться, но с учетом санкций и уровня нашей лиги — это невозможно.

Мудрик перебрался в «Челси» этой зимой и подписал трудовой договор с лондонским клубом до 2031 года.