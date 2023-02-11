Бёли – о новом контракте Тьяго Силвы: «Его лидерские качества жизненно важны для «Челси»

Владелец «Челси» Тодд Бёли прокомментировал продление контракта Тьяго Силвы.

38-летний центральный защитник подписал новый договор, рассчитанный до конца следующего сезона.

«Мы очень рады, что Тьяго Силва решил продолжить выступления в «Челси». Время показало, что он является игроком мирового класса. Для будущего нашего проекта жизненно важны его лидерские качества и опыт, как и его игровые навыки», – приводит слова Бёли пресс-служба лондонского клуба.

Тьяго Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В его активе в общей сложности пять голов и пять ассистов в 106 матчах за «синих» во всех турнирах.