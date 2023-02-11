Поттер: «Мы каждый день видим, на что способен Фелиш»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер восхитился способностями нападающего своей команды Жоау Фелиша.

Арендованный у «Атлетико» португалец отбыл трёхматчевую дисквалификацию после удаления, заработанного в первом же матче после переезда в Лондон, и готов помочь команде в предстоящей встрече с «Вест Хэмом».

«Жоау – фантастический футболист, – заявил Поттер на пресс-конференции. – Все видели, какое влияние он оказывал на нашу игру на протяжении 60 минут до своего удаления. Мы каждый день видим на тренировках, на что он способен. Он из тех игроков, кто способен в одиночку менять ситуацию на поле», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «синих».