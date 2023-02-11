Тьяго Силва поставил подпись под новым контрактом с «Челси», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Новый трудовой договор 38-летнего футболиста рассчитан до конца сезона 2023/24. Прежнее соглашение истекало в июне нынешнего года.

«Я очень счастлив продолжить сотрудничество с «Челси». Когда я прибыл в клуб в 2020 году, мой контракт был рассчитан всего на год, и я не мог представить, что смогу выступать здесь так долго. Это особенный момент для меня», – цитирует бразильца официальный сайт лондонцев.

В нынешней кампании Тьяго Силва отыграл за «Челси» 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.