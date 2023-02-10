Обамеянг ещё не дал согласие на переход в «Лос-Анджелес»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг до сих пор не дал ответ американскому «Лос-Анджелесу», который заинтересовал в аренде 33-летнего форварда до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали между собой условия сделки, но габонец продолжает затягивать с ответом.

«Челси» согласился выплачивать Обамеянгу зарплату до конца сезона, даже несмотря на потенциальную аренду в «Лос-Анджелес». Ранее лондонский клуб исключил нападающего из заявки на Лигу чемпионов.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» перед стартом нынешнего сезона за 12 миллионов евро из каталонской «Барселоны». На счету форварда всего один год в этом розыгрыше Премьер-лиги.