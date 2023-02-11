Автор гола «Вест Хэма»: «Счастлив, это мой первый гол в АПЛ»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» сумел отобрать очки у «Челси». Автором гола «молотобойцев» стал защитник Эмерсон Палмьери, который, как выяснилось, впервые в своей карьере смог отличиться в игре английской Премьер-лиги - в ворота своего бывшего клуба.

- И до матча я испытывал сильные эмоции, а сейчас и подавно, я забил свой первый гол в АПЛ, да еще и в ворота «Челси». Конечно, я уважаю «Чесли», но сегодня был мой день. В результате мы заработали очко в матче против топ-клуба. С такими соперниками всегда, все 90 минут, надо быть начеку, - цитирует слова Палмьери BBC Sport.