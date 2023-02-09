Аспиликуэта: «При Конте мы жертвовали собой на тренировках, но затем ощущали, что стали сильнее»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился воспоминаниями о работе с Антонио Конте, который возглавлял команду с 2016 по 2018 год. Напомним, под руководством итальянца «пенсионеры» выиграли чемпионат и Кубок Англии.

«Я запомнил Антонио как невероятно требовательного тренера. При Конте мы жертвовали собой на тренировках, но затем ощущали, что стали сильнее. В тот период я был, наверное, в своей лучшей форме и ощущал полное доверие со стороны Антонио», – цитирует Аспиликуэту издание The Athletic.

Напомним, Конте ныне возглавляет другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», с которым у Антонио в конце сезона заканчивается контракт.