Защитник «Челси» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на лето

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл может перебраться в «Манчестер Сити» после завершения сезона.

По слухам, 26-летний футболист мог пополнить ряды «горожан» ещё в январе, когда клуб искал замену перебравшемуся в «Баварию» Жоау Канселу. Трансфер так и не состоялся, однако «Манчестер Сити» не оставляет надежд заполучить Чилуэлла: согласно TimesSport, английский латераль рассматривается клубом в числе приоритетных целей на летнее окно. «Челси», вероятно, будет готов к диалогу, поскольку нуждается в продажах после многомиллионной закупки зимой.

Трансферная стоимость Бена Чилуэлла оценивается порталом Transfermarkt в 38 млн евро.