Мадуэке: «Хочу вытворять на поле такие вещи, чтобы фанаты вставали с кресел»

Новичок «Челси» Нони Мадуэке рассказал о своих лучших качествах. Напомним, англичанин перебрался на «Стэмфорд Бридж» в январе за 35 миллионов евро из ПСВ Эйндховен. Футболист уже дебютировал за команду в матче против «Фулхэма», который завершился вничью 0:0.

«Я добавлю динамичности и воодушевления в нашу игру. Хочу вытворять на поле такие вещи, чтобы фанаты вставали с кресел. Я нацелен на то, чтобы обходить соперников на дриблинге и забивать как можно больше голов», – цитирует Мадуэке официальный сайт «Челси».

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», но после своего перехода в «Челси» уже успел назвать «синих» лучшей командой в Лондоне.