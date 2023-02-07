Топ-клуб Серии А претендует на защитника «Челси» Чалобу

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может продолжить карьеру в Италии после завершения сезона.

23-летний футболист попал на радары «Интера», ведущего поиски замены Милану Шкриньяру. Согласно сведениям журналиста Никколо Чеккарини, шансы на переход повышает необходимость «Челси» совершить ряд продаж с целью уложиться в финансовый фэйр-плей, а также нерегулярное попадание игрока в стартовый состав.

Контракт Трево Чалоба с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 млн евро. В текущей кампании англичанин провёл на поле 19 матчей, не отметившись результативными действиями.