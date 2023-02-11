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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес: «Я всегда мечтал играть в АПЛ, «Челси» дал мне эту возможность»

11 Февраля 2023 • 12:52 Комментировать
Вест Хэм
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Челси
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Через 1 ч. 19 мин.

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес в очередной раз поделился впечатлениями от перехода в новую команду. Напомним, 22-летний аргентинец стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги, ведь сумма его трансфера составила 121 миллион евро.

«Я всегда мечтал играть в Английской премьер-лиге, и к счастью, «Челси» дал мне эту возможность. Мне нравится всё, что связано с этим клубом. Очень доволен своими партнёрами по команде и тренерским штабом. Честно говоря, сразу как я приземлился здесь, я почувствовал себя как дома», – заявил Фернандес в интервью BT Sport.

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Челси Энцо Фернандес
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