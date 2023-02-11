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Пять голов и всего 1:1 на табло: «Челси» с «Вест Хэмом» заключили мир в лондонском дерби

11 Февраля 2023 • 17:30 Комментировать (1)
Вест Хэм
1:1
Челси
окончен

«Челси» и «Вест Хэм» сыграли в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

Протокол игры  
Вест Хэм1:1Челси
  16'Фелиш Жоау (0:1)
(1:1) Эмерсон Палмиери28'  
Фабьянски ЛукашКерер ТилоОгбонна АнджелоАгер Наиф 80' (Джонсон Бен ( 80') Цоуфал Владимир  55'Эмерсон ПалмиериПакета Лукас 14' (Соучек Томаш ( 14') Райс ДекланБоуэн ДжарродБенрахма Саид 67' (Ингс Дэнни ( 67') Антонио Майкл 67' (Даунс Флинн ( 67')
Запасные: Лансини МануэльАнанг ДжозефХеги КриштианФорнальс Пабло
Аррисабалага КепаДжеймс Рис IIСилва ТьягоБадьяшиль Бенуа  64'Кукурелья Марк 67' (Чилуэлл Бен ( 67') Лофтус-Чик Рубен 79' (Галлахер Конор ( 79') Фернандес ЭнцоМадуэке Нони 68' (Маунт Мэйсон ( 68') Фелиш ЖоауМудрик Михаил 67' (Зиеш Хаким ( 67') Хаверц Кай
Запасные: Беттинелли МаркусЧуквуэмека КарниАспиликуэта СесарЧалоба ТревоФофана Датро
11 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Лондонское дерби открыло23-й тур АПЛ. Афиша не самая звучная, но очень интересно посмотреть за обеими командами. «Вест Хэм» Мойеса нереально штормит, но в последнее время команда собралась и сумела выскочить из зоны вылета – одолели «Эвертон» и не проиграли «Ньюкаслу». А «Челси» Грэма Поттера, невероятно преобразившийся зимой, вообще сейчас выглядит главной загадкой АПЛ. Игры пока нет, но ворох интересных фамилий обещает хоть какое-то преображение. Ждём.

Собственно, первые проблески случились как раз в лондонском дерби. Жоау Фелиш отметился голом уже на девятой минуте, пробил он после ошибки игрока «Вест Хэма», но вот незадача - из офсайда. Пришлось повторить через пять минут, на сей раз – легитимно. И тут сверкнули сразу три новичка! Мудрик чуть не потерял мяч у чужой штрафной площади, но в падении успел сыграть на Энцо. Тот обыгрался с Кукурельей и навесил на дальнюю штангу, где никто не мешал Феликсу расстрелять голкипера – 1:0.

В первой половине первого тайма случился и третий гол «Челси», но засчитан не был. Мудрик выдал шикарную передачу между двумя соперниками на Хаверца, Кай вышел на рандеву с Фабьянски и точно пробил. Но опять и офсайда. За такую расточительность «Челси» в итоге был наказан. Антонио простил для начала – из убойнейшей позиции пальнул точно в Кепу. Но вот бывший футболист «Челси» не был снисходителен.

Цоуфал с правого фланга выполнил подачу на край штрафной площади, Боуэн головой скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Эмерсон пальнул точно в «шестёрку» - 1:1. Не праздновал гол в ворота бывшей команды итальянский бразилец, но равенство на табло восстановилось. «Челси» и далее владел инициативой, однако градус атак явно упал. После часа игрового времени Поттер заменил Мудрика, Мадуэке и Кукурелью, выпустив «старичков» - Чилуэлла, Маунта и Зиеша. Но ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Хотел помочь гостям Майкл Антонио, вдруг откликнувшийся на кросс Риса Джеймса. Макушкой пробил форвард по собственным воротам, но не попал. В самой концовке отличился Соучек, сыгравший на добивании, но и гол чеха засчитан не был – офсайд. Второй тайм, конечно, получился в разы спокойнее первого, и неудивительно, что закончился он нулевой ничьей, а сам матч сохранил счёт первой 45-минутки – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Февраля 2023 в 17:33
ай жаль в конце чисцый гол в вороты этих не защитал судейка.. ну ничё 2 ачка по-любасу патеряли.. )))
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