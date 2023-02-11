Пять голов и всего 1:1 на табло: «Челси» с «Вест Хэмом» заключили мир в лондонском дерби

«Челси» и «Вест Хэм» сыграли в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

Лондонское дерби открыло23-й тур АПЛ. Афиша не самая звучная, но очень интересно посмотреть за обеими командами. «Вест Хэм» Мойеса нереально штормит, но в последнее время команда собралась и сумела выскочить из зоны вылета – одолели «Эвертон» и не проиграли «Ньюкаслу». А «Челси» Грэма Поттера, невероятно преобразившийся зимой, вообще сейчас выглядит главной загадкой АПЛ. Игры пока нет, но ворох интересных фамилий обещает хоть какое-то преображение. Ждём.

Собственно, первые проблески случились как раз в лондонском дерби. Жоау Фелиш отметился голом уже на девятой минуте, пробил он после ошибки игрока «Вест Хэма», но вот незадача - из офсайда. Пришлось повторить через пять минут, на сей раз – легитимно. И тут сверкнули сразу три новичка! Мудрик чуть не потерял мяч у чужой штрафной площади, но в падении успел сыграть на Энцо. Тот обыгрался с Кукурельей и навесил на дальнюю штангу, где никто не мешал Феликсу расстрелять голкипера – 1:0.

В первой половине первого тайма случился и третий гол «Челси», но засчитан не был. Мудрик выдал шикарную передачу между двумя соперниками на Хаверца, Кай вышел на рандеву с Фабьянски и точно пробил. Но опять и офсайда. За такую расточительность «Челси» в итоге был наказан. Антонио простил для начала – из убойнейшей позиции пальнул точно в Кепу. Но вот бывший футболист «Челси» не был снисходителен.

Цоуфал с правого фланга выполнил подачу на край штрафной площади, Боуэн головой скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Эмерсон пальнул точно в «шестёрку» - 1:1. Не праздновал гол в ворота бывшей команды итальянский бразилец, но равенство на табло восстановилось. «Челси» и далее владел инициативой, однако градус атак явно упал. После часа игрового времени Поттер заменил Мудрика, Мадуэке и Кукурелью, выпустив «старичков» - Чилуэлла, Маунта и Зиеша. Но ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Хотел помочь гостям Майкл Антонио, вдруг откликнувшийся на кросс Риса Джеймса. Макушкой пробил форвард по собственным воротам, но не попал. В самой концовке отличился Соучек, сыгравший на добивании, но и гол чеха засчитан не был – офсайд. Второй тайм, конечно, получился в разы спокойнее первого, и неудивительно, что закончился он нулевой ничьей, а сам матч сохранил счёт первой 45-минутки – 1:1.