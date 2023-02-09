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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джо Коул сравнил Мудрика с Роббеном

09 Февраля 2023 • 23:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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11.02 15:30

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался о подписании «синими» вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. Напомним, что лондонский клуб приобрёл украинца у «горняков» за 100 млн евро с учётом бонусов этой зимой.

«В «Челси» он будет топ-игроком, для последней трети поля он просто великолепен. И обыграть игрока соперника способен, и после зрителя восхитить. Своими короткими рывками он, словно Арьен Роббен, готов проходить защиту соперника и отдавать решающие голевые действия», - цитирует Коула BT Sport.

22-летний Мудрик подписал контракт с «Челси» до 2031 года. Также игроком активно интересовался лидер АПЛ – «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арьен Роббен Джо Коул Михаил Мудрик
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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