Джо Коул сравнил Мудрика с Роббеном

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался о подписании «синими» вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. Напомним, что лондонский клуб приобрёл украинца у «горняков» за 100 млн евро с учётом бонусов этой зимой.

«В «Челси» он будет топ-игроком, для последней трети поля он просто великолепен. И обыграть игрока соперника способен, и после зрителя восхитить. Своими короткими рывками он, словно Арьен Роббен, готов проходить защиту соперника и отдавать решающие голевые действия», - цитирует Коула BT Sport.

22-летний Мудрик подписал контракт с «Челси» до 2031 года. Также игроком активно интересовался лидер АПЛ – «Арсенал».