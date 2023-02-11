Фелиш забил первый гол за «Челси», Энцо Фернандес отличился ассистом

Два зимних новичка «Челси» отметились первыми результативными действиями за команду. Арендованный у мадридского «Атлетико» нападающий Жоау Фелиш забил гол с передачи Энцо Фернандеса в выездном лондонском дерби с «Вест Хэмом».

Напомним, в своём дебютном матче за «Челси» Фелиш получил красную карточку и пропустил три следующих тура Английской премьер-лиги из-за дисквалификации. Михаил Мудрик в сегодняшнем матче с «Вест Хэмом» тоже отметился ассистом, но гол Кая Хаверца был отменён из-за положения вне игры.

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков свыше 320 миллионов евро. Сейчас команда идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.