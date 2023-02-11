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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш забил первый гол за «Челси», Энцо Фернандес отличился ассистом

11 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Челси
1 3.40 X 3.30 2 2.20
2-й тайм

Два зимних новичка «Челси» отметились первыми результативными действиями за команду. Арендованный у мадридского «Атлетико» нападающий Жоау Фелиш забил гол с передачи Энцо Фернандеса в выездном лондонском дерби с «Вест Хэмом».

Напомним, в своём дебютном матче за «Челси» Фелиш получил красную карточку и пропустил три следующих тура Английской премьер-лиги из-за дисквалификации. Михаил Мудрик в сегодняшнем матче с «Вест Хэмом» тоже отметился ассистом, но гол Кая Хаверца был отменён из-за положения вне игры.

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков свыше 320 миллионов евро. Сейчас команда идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш Энцо Фернандес
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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