Аспиликуэта: «У меня были более выгодные предложения летом, но я не мог просто так уйти»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта объяснил, почему не покинул команду летом. Напомним, игроком активно интересовалась каталонская «Барселона», но в итоге испанец остался на «Стэмфорд Бридж» и подписал новый контракт сроком на два года.

«У меня были более выгодные предложения летом. Это касается как зарплаты, так и срока контракта. Но я не мог просто так уйти. Я провёл в клубе больше 10 лет и построил замечательные отношения с фанатами. Я не мог покинуть команду в такое сложное для неё время», – цитирует Аспиликуэту The Athletic.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Сесар провёл 18 матчей, где не отметился результативными действиями.