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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш: «Возможно, люди критикуют Винисиуса по той причине, что он лучше остальных»

10 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать
Вест Хэм
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Челси
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11.02 15:30

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш объяснил, почему вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор так часто подвергается критике. Напомним, за «пенсионеров» Фелиш выступает на правах аренды до конца сезона, игрок до сих пор принадлежит «Атлетико».

«Не думаю, что Винисиус кого-то провоцирует. Возможно, люди его критикуют по той причине, что он лучше остальных», – цитирует Фелиша издание Diario AS.

На счету Винисиуса 7 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Что касается Фелиша, Жоау в своём единственном матче за «Челси» в АПЛ получил красную карточку и готовится к возвращению на поле после дисквалификации в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Винисиус Жуниор Жоау Фелиш
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