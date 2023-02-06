Нападающий Фофана останется в «Челси» до конца сезона

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана останется в лондонском клубе до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент один из претендентов на 20-летнего ивуарийца «Галатасарай» не ведёт переговоры по аренде молодого футболиста, поскольку сейчас занят трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Напомним, Фофана перешёл в «Челси» из норвежского «Мольде» в январе нынешнего года за 12 миллионов евро. За «синих» форвард успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Фофана в 7 миллионов евро.