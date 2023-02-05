Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салихамиджич: «Бавария» не может конкурировать с «Челси» в финансовом плане»

05 Февраля 2023 • 10:14 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
1 5.10 X 4.50 2 1.57
Через 8 ч. 50 мин.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением по поводу трансферной кампании «Челси» текущей зимой.

Напомним, в январе на новых футболистов лондонский клуб потратил в общей сложности около 330 миллионов евро. Самой дорогой покупкой «Челси» в зимнее трансферное окно стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, перешедший из португальской «Бенфики» за рекордные для Английской премьер-лиги 121 миллион евро.

Салихамиджич заявил, что «Бавария» не может позволить себе тратить такие же большие суммы, как «Челси». При этом спортивный директор подчеркнул, что мюнхенский клуб всё равно остаётся привлекательным вариантом для игроков из-за его игрового стиля, атмосферы и успехов.

«Это звучит безумно. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в Бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более 600 миллионов евро», — цитирует Салихамиджича Bild.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Хасан Салихамиджич Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.02.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лидс Лидс
2.65 3.55 2.65
Видео
05.02.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
10:14 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Бавария» не может конкурировать с «Челси» в финансовом плане»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Шоу рассказал о реакции команды на удаление Каземиро
09:55 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Райс станет игроком топ-уровня»
02:26 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич рассказал, планирует ли «Бавария» выкупать Канселу за 70 млн евро
02:10 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Холанн – наше оружие для запугивания соперников»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Поттер отреагировал на слова Клоппа о трансферах «Челси»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» старается не переплачивать за игроков
01:30 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Слишком многое позволили «Лестеру»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Гари О'Нил: «Очень непростой матч»
01:05 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» постарается обыграть «Манчестер Сити» ради Конте»
04 Февраля
23:57 · Англия. Премьер-лига
Натан Джонс: «Я очень, очень разочарован»
23:56 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Кайседо нужен «Брайтону», я верю в него»
23:50 · Англия. Премьер-лига
572 минуты - столько продлилась сухая серия «Ньюкасла»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Это был напряжённый матч»
23:43 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон: «Обидно, что не дожали соперника»
Все новости
Рекомендуем