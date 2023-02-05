Салихамиджич: «Бавария» не может конкурировать с «Челси» в финансовом плане»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением по поводу трансферной кампании «Челси» текущей зимой.

Напомним, в январе на новых футболистов лондонский клуб потратил в общей сложности около 330 миллионов евро. Самой дорогой покупкой «Челси» в зимнее трансферное окно стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, перешедший из португальской «Бенфики» за рекордные для Английской премьер-лиги 121 миллион евро.

Салихамиджич заявил, что «Бавария» не может позволить себе тратить такие же большие суммы, как «Челси». При этом спортивный директор подчеркнул, что мюнхенский клуб всё равно остаётся привлекательным вариантом для игроков из-за его игрового стиля, атмосферы и успехов.

«Это звучит безумно. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в Бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более 600 миллионов евро», — цитирует Салихамиджича Bild.