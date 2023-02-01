Забитцер проходит медосмотр для «МЮ»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

28-летний австриец уже прибыл в Англию, чтобы пройти медосмотр и завершить переход. «Красные дьяволы», напомним, арендуют хавбека до конца нынешнего сезона. Клубы полностью согласовали сделку, о которой будет объявлено официально в ближайшие часы, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Марсель Забитцер провёл 24 матча за «Баварию» в текущей кампании, по одному разу поразив чужие ворота и ассистировав товарищам по команде. Соглашение полузащитника с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года, а трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро.