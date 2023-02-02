Нагельсманн — о дебюте Канселу: «Жоау сыграл очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру новобранца мюнхенского клуба Жоау Канселу в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца» (4:0). Напомним, 28-летний португалец перешёл в «Баварию» 31 января из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Немецкий специалист признался, что очень доволен дебютом Канселу, который в прошедшей встрече сумел отметиться результативной передачей. Нагельсманн также подчеркнул, что у него не было сомнений в том, чтобы доверить новичку место в стартовом составе, так как он провёл немало матчей в АПЛ под руководством известного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Жоау сыграл очень хорошо. Он был очень изобретателен, вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Он сделал много заходов из глубины», — цитирует Нагельсманна Reuters.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Манчестер Сити» 26 матчей, забив два гола и отдав шесть результативных передач.