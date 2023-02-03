Нойер рассказал о восстановлении от травмы

Вратарь мюнхенской «Баварии» и немецкой сборной Мануэль Нойер рассказал о процессе восстановления.

«Я в порядке, как и моя нога. У меня уже было несколько травм, которые надолго выбывали из строя. Сейчас всё будет по-другому, поскольку я хорошо понимаю, как будет проходить процесс восстановления. А именно процесс заживления, реабилитация, возвращение на поле», – цитирует Нойера издание The Athletic. Также голкипер отметил, что у таких повреждений нет долгосрочных последствий, выделив психологический аспект травмы.

Напомним, что Мануэль Нойер выбыл до конца нынешнего сезона из-за повреждения, полученного во время катания на лыжах. На его место «Бавария» приобрела Янна Зоммера.