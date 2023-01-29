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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн — о матче с «Айнтрахтом»: «Ничья — справедливый результат»

29 Января 2023 • 10:34 Комментировать (1)
Бавария
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:1). Отметим, что мюнхенцы не могут победить уже на протяжении трёх игр Бундеслиги подряд, завершившихся с одинаковым счётом.

По мнению Нагельсманна, ничья — справедливый результат прошедшего матча, несмотря на то, что его команда имела шансы одержать победу. Немецкий специалист считает, что «Бавария» могла забить как минимум два гола и при этом не пропустить мяч, ставший результатом большого количества ошибок.

«Мы многое могли бы сделать лучше, особенно с точки зрения быстроты перемещения мяча. Между нашей защитой и первым защитником соперника было огромное расстояние. Когда команда так глубоко обороняется, это нелегко», — цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Унион» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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shadowlive91
29 Января 2023 в 10:48
че? ничейка с айнтрахтом - справедливо?!! с командой, которая раньше с низов не вылазила?!!!
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