Нагельсманн — о матче с «Айнтрахтом»: «Ничья — справедливый результат»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:1). Отметим, что мюнхенцы не могут победить уже на протяжении трёх игр Бундеслиги подряд, завершившихся с одинаковым счётом.

По мнению Нагельсманна, ничья — справедливый результат прошедшего матча, несмотря на то, что его команда имела шансы одержать победу. Немецкий специалист считает, что «Бавария» могла забить как минимум два гола и при этом не пропустить мяч, ставший результатом большого количества ошибок.

«Мы многое могли бы сделать лучше, особенно с точки зрения быстроты перемещения мяча. Между нашей защитой и первым защитником соперника было огромное расстояние. Когда команда так глубоко обороняется, это нелегко», — цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Унион» на одно очко.