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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани рассказал, что думает об интересе «Баварии»

31 Января 2023 • 01:28 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Герта
04.02 17:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани ответил на вопрос о возможном переходе в «Баварию».

Мюнхенский клуб считается основным претендентом на 24-летнего футболиста сборной Франции, однако «Айнтрахт» не планирует отпускать его в ближайшее время.

«Я выступаю здесь не так долго, у меня долгосрочный контракт с «Айнтрахтом», поэтому сейчас нет смысла рассуждать о чём-то другом. Однако «Бавария» – это великий клуб, сомнений быть не может. Каждый футболист мечтает играть на таком уровне», – цитирует француза Footmercato, ссылаясь на немецкие СМИ.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Рандаль Коло-Муани отметился 7 голами и 12 ассистами в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР ГЕРТА
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