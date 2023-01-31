Коло-Муани рассказал, что думает об интересе «Баварии»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани ответил на вопрос о возможном переходе в «Баварию».

Мюнхенский клуб считается основным претендентом на 24-летнего футболиста сборной Франции, однако «Айнтрахт» не планирует отпускать его в ближайшее время.

«Я выступаю здесь не так долго, у меня долгосрочный контракт с «Айнтрахтом», поэтому сейчас нет смысла рассуждать о чём-то другом. Однако «Бавария» – это великий клуб, сомнений быть не может. Каждый футболист мечтает играть на таком уровне», – цитирует француза Footmercato, ссылаясь на немецкие СМИ.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Рандаль Коло-Муани отметился 7 голами и 12 ассистами в 17 матчах.