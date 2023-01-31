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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер должен восстановиться до начала нового сезона

31 Января 2023 • 01:07 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
05.02 19:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы.

36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после завершения катарского чемпионата мира. Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на Нойера до конца сезона, в связи с чем клуб уже подписал Янна Зоммера, однако восстановление ветерана протекает весьма удачно, докладывает Bild. Текущее состояние вратаря сборной Германии позволяет «Баварии» надеяться на его возвращение в строй к началу предсезонной подготовки в июле.

До травмы Мануэль Нойер успел отыграть 16 матчей в нынешнем сезоне, пропустив 14 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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