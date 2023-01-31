Нойер должен восстановиться до начала нового сезона

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы.

36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после завершения катарского чемпионата мира. Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на Нойера до конца сезона, в связи с чем клуб уже подписал Янна Зоммера, однако восстановление ветерана протекает весьма удачно, докладывает Bild. Текущее состояние вратаря сборной Германии позволяет «Баварии» надеяться на его возвращение в строй к началу предсезонной подготовки в июле.

До травмы Мануэль Нойер успел отыграть 16 матчей в нынешнем сезоне, пропустив 14 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.