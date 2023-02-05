Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера по матчам за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд своего знаменитого соотечественника Герда Мюллера по количеству сыгранных матчей за мюнхенский клуб. Как сообщает Opta, сегодня Томас проводит свой 427-й матч в составе «Баварии». Это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам клуба среди полевых игроков.

Прямо сейчас «Бавария» гостит у «Вольфсбурга» в рамках 19 тура немецкой Бундселиги. Матч начался несколько минут назад, на табло – нули. Следите за развитием событий встречи в трансляции на портале Liveresult.

В турнирной таблице реального времени мюнхенцы идут на второй строчке чемпионата Германии с 38 очками.