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Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» в панике подписал Забитцера

01 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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04.02 18:00

Известный журналист Пол Мерсон высказался о решении «Манчестер Юнайтед» взять в аренду полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

Стоит отметить, что трансфер был совершен в последние часы зимнего дозаявочного периода. Ожидается, что 28-летний хавбек станет заменой травмированному Кристиану Эриксену, который выбыл до мая.

Мерсон заявил The Sun, что Забитцер не проходит в основной состав «Баварии», поэтому его подписание выглядит нелогичным. «Красные дьяволы» оформили сделку в панике, свою роль сыграла травма Эриксена, сказал журналист. Мерсон отметил, что не уверен в способностях австрийца.

В этом сезоне Забитцер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Пол Мерсон Марсель Забитцер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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