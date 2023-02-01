Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» в панике подписал Забитцера

Известный журналист Пол Мерсон высказался о решении «Манчестер Юнайтед» взять в аренду полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

Стоит отметить, что трансфер был совершен в последние часы зимнего дозаявочного периода. Ожидается, что 28-летний хавбек станет заменой травмированному Кристиану Эриксену, который выбыл до мая.

Мерсон заявил The Sun, что Забитцер не проходит в основной состав «Баварии», поэтому его подписание выглядит нелогичным. «Красные дьяволы» оформили сделку в панике, свою роль сыграла травма Эриксена, сказал журналист. Мерсон отметил, что не уверен в способностях австрийца.

В этом сезоне Забитцер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.