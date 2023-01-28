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Тен Хаг: «Магуайр не является моим пятым выбором в центр обороны»

28 Января 2023 • 11:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
04.02 18:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о нынешнем положении в команде центрального защитника Гарри Магуайра. Напомним, англичанин с начала сезона не является основным в стане «красных дьяволов».

«Магуайр не является моим пятым выбором в центр обороны. Гарри должен бороться за своё место и положение дел может легко поменяться. Иногда это происходит очень быстро. Магуайр должен продолжать усердную работу, я уже вижу прогресс», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее Магуайра связывали с переходом в «Астон Виллу». В марте футболисту сборной Англии исполнится 30 лет. За «Манчестер Юнайтед» Гарри выступает с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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