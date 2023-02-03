Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Варана за решение завершить карьеру в национальной команде

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен отреагировал на решение защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана завершить карьеру в национальной команде.

Ротен раскритиковал Варана, назвав выбор 29-летнего футболиста катастрофой.

«Это катастрофа — слышать, что он больше не будет надевать майку сборной в 29 лет. Это долг представлять свою страну, когда тебе 29 лет, и твой клуб позволяет тебе оставаться на высшем уровне», — цитирует Ротена RMC.

Напомним, что Варан защищал цвета сборной Франции с 2013 года. В общей сложности за национальную команду защитник провёл 93 матча и забил пять голов, попутно выиграв чемпионат мира в 2018 году.

В текущем сезоне Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 игр, не отметившись в них результативными действиями.