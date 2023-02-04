«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Гарначо до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» согласовал с 18-летним нападающим Алехандро Гарначо контракт, который будет рассчитан до 2028 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, обе стороны остались удовлетворены финансовыми условиями и длительностью соглашения. Напомним, что действующий контракт Гарначо с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого вингера в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гарначо провёл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

После 20 проведённых туров в АПЛ манкунианцы расположились на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. Свой следующий матч «красные дьяволы» проведут сегодня, 4 февраля, против «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.