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Скоулз назвал футболистов, против которых ему было сложно играть

29 Января 2023 • 09:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
04.02 18:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

Англичанин выделил экс-игрока «Лестера» Робби Сэвиджа, француза Патрика Вейра и сенегальца Бубу Диопа из-за их физической мощи и грамотных действий на поле.

«Был такой Буба Диоп: большой, массивный. Его называли шкафом! Когда мы играли с «Портсмутом», мне всегда было неловко, приходилось ввязываться с ним в борьбу. Это был не Виейра, конечно, но у него был свой особый талант», — цитирует Скоулза The Sun.

Напомним, что Скоулз защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1993 по 2011 год. В общей сложности в составе манкунианцев хавбек провёл 714 матчей, забив 153 гола и отдав 75 результативных передач. Англичанин завершил профессиональную игровую карьеру в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрик Виейра Пол Скоулз Робби Сэвидж Папа Буба Диоп
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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