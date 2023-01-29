Скоулз назвал футболистов, против которых ему было сложно играть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

Англичанин выделил экс-игрока «Лестера» Робби Сэвиджа, француза Патрика Вейра и сенегальца Бубу Диопа из-за их физической мощи и грамотных действий на поле.

«Был такой Буба Диоп: большой, массивный. Его называли шкафом! Когда мы играли с «Портсмутом», мне всегда было неловко, приходилось ввязываться с ним в борьбу. Это был не Виейра, конечно, но у него был свой особый талант», — цитирует Скоулза The Sun.

Напомним, что Скоулз защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1993 по 2011 год. В общей сложности в составе манкунианцев хавбек провёл 714 матчей, забив 153 гола и отдав 75 результативных передач. Англичанин завершил профессиональную игровую карьеру в 2013 году.