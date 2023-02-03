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Тен Хаг: «Марсьяль даёт команде нечто особенное»

03 Февраля 2023 • 00:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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04.02 18:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Антони Марсьяля.

27-летний футболист страдает от постоянных проблем с травмами, однако сумел заявить о себе после возвращения на поле, отметившись голом в недавнем матче Кубка лиги против «Ноттингем Форест».

«Команде нужны игроки разного плана, и Марсьяль способен давать нечто особенное. Он энергичен, хорошо обращается с мячом, действует умно и здорово завершает атаки. Посмотрим, сможет ли он стабильно поддерживать форму, но для меня ясно одно – такой форвард очень полезен для нашей команды», – цитирует Footmercato нидерландского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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