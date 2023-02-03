Тен Хаг: «Марсьяль даёт команде нечто особенное»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Антони Марсьяля.

27-летний футболист страдает от постоянных проблем с травмами, однако сумел заявить о себе после возвращения на поле, отметившись голом в недавнем матче Кубка лиги против «Ноттингем Форест».

«Команде нужны игроки разного плана, и Марсьяль способен давать нечто особенное. Он энергичен, хорошо обращается с мячом, действует умно и здорово завершает атаки. Посмотрим, сможет ли он стабильно поддерживать форму, но для меня ясно одно – такой форвард очень полезен для нашей команды», – цитирует Footmercato нидерландского специалиста.