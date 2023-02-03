​Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам января. Об этом рассказывает пресс-служба «красных дьяволов».

В прошлом месяце Маркус Рэшфорд провёл в чемпионате Англии четыре матча. В них форвард записал на свой счёт три забитых гола.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 4 февраля – против «Кристал Пэлас» на своём поле.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что интерес к Маркусу Рэшфорду проявляет «ПСЖ».