​«ПСЖ» нашёл замену Месси

«ПСЖ» настроен продолжать привлекать в свои ряды звёздных футболистов. Как сообщает El Nacional, в сфере интересов гранда Лиги 1 находится нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который в настоящий момент показывает качественный футбол.

По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Маркуса Рэшфорда 75 миллионов евро. При этом отмечается, что на англичанина парижане нацелятся летом только в том случае, если они не смогут продлить контракт с Лионелем Месси.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 31 матч. В них 25-летний форвард забил 18 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.