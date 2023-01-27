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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» планирует отдать в аренду двух игроков

27 Января 2023 • 22:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
04.02 18:00

Вингеры «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга и Факундо Пельистри могут отправиться в аренду за игровой практикой.

20-летний швед и 21-летний уругваец редко проходят в стартовый состав команды Эрика тен Хага, поэтому клуб охотно выслушает предложения по их аренде, информирует Sky. Однако руководство «красных дьяволов» не отпустит молодых футболистов куда угодно – претенденты должны соответствовать определённым требованиям и гарантировать регулярную игровую практику. Известно, что «Юнайтед» уже отклонил несколько предложений по обоим игрокам атаки.

Энтони Эланга появился на поле в 13 матчах Премьер-лиги, отметившись одним ассистом, а Факундо Пельистри был задействован только в кубковых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри Энтони Эланга Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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