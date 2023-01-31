«МЮ» и «Бавария» согласовали аренду Забитцера

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер находится в шаге от перехода в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы», судя по всему, взяли верх в борьбе с «Челси» за австрийца. Согласно сведениям издания The Telegraph, руководство «Юнайтед» договорилось с «Баварией» об условиях аренды 28-летнего футболиста. Ожидается, что сделка будет включать в себя опцию выкупа, а не обязательство, как предполагалось ранее.

Трансферная стоимость Марселя Забитцера оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро, а контракт игрока с мюнхенским грандом рассчитан до лета 2025 года.