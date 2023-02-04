Шоу: «Наша задача – сделать так, чтобы никто не хотел играть против «МЮ» на «Олд Траффорд»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о победной серии команды в родных стенах.

Одолев «Кристал Пэлас» (2:1) в сегодняшнем поединке, коллектив Эрика тен Хага продлил череду побед на своём поле до 13 игр подряд во всех соревнованиях.

«Нам нужно продолжать в том же духе. Наша задача – убедиться в том, что соперникам действительно приходится тяжело в матчах против нас на «Олд Траффорд». Это важно, и этого, возможно, не хватало нам в недавнем прошлом», – заявил английский футболист в интервью клубному телеканалу.

«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на восемь очков.