Мерсон: «МЮ» должен подписать Кейна, если хочет претендовать на титул»

Бывший английский футболист Пол Мерсон рекомендует «Манчестер Юнайтед» сделать всё возможное для подписания Гарри Кейна.

Действующее соглашение 29-летнего форварда с «Тоттенхэмом» истекает через полтора года, и уже по окончании текущего сезона другие клубы, вероятно, попробуют воспользоваться ситуацией и подписать звезду сборной Англии по сниженной цене.

«На месте «Манчестер Юнайтед» я бы заплатил за Кейна 100 млн фунтов стерлингов хоть завтра, – высказывается Пол Мерсон, которого цитирует Football Talk. – Если в «Юнайтед» хотят, чтобы клуб претендовал на чемпионский титул, они должны подписать этого игрока», – считает телеэксперт.