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«МЮ» хочет летом приобрести молодого таланта из «Барселоны»

03 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» определился с одной из трансферных целей на следующее лето. По информации от издания Sport, «красные дьяволы» попробуют заполучить 20-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Ансу Фати.

Пока неизвестно, какие планы на будущее футболиста строят на «Камп Ноу». У Фати есть контракт с «Барселоной» до 2027 года, что заметно усложняет сделку для «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, манкунианцы будут пытаться провернуть трансфер.

Transfermarkt оценивает Фати в 50 миллионов евро. В контракте Ансу с «Барселоной» указана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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