«МЮ» хочет летом приобрести молодого таланта из «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» определился с одной из трансферных целей на следующее лето. По информации от издания Sport, «красные дьяволы» попробуют заполучить 20-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Ансу Фати.

Пока неизвестно, какие планы на будущее футболиста строят на «Камп Ноу». У Фати есть контракт с «Барселоной» до 2027 года, что заметно усложняет сделку для «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, манкунианцы будут пытаться провернуть трансфер.

Transfermarkt оценивает Фати в 50 миллионов евро. В контракте Ансу с «Барселоной» указана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.