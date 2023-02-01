Эланга не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе

Вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга останется в клубе до конца сезона.

20-летний футболист не слишком востребован в команде Эрика тен Хага, поэтому клуб планировал отпустить шведа в аренду в январе. Судя по всему, подходящих предложений так и не поступило: по сведениям Sky Sports, Эланга не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на него считался «Эвертон», также слухи связывали молодого игрока с возможным переходом в дортмундскую «Боруссию», нидерландский ПСВ и каталонскую «Барселону».

Энтони Эланга принял участие в 13 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.