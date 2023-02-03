Тен Хаг заявил, что завершение Вараном карьеры в сборной стало хорошей новостью для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о решении французского защитника команды Рафаэля Варана завершить карьеру в национальной сборной.

Тен Хага заявил в интервью AS, что это очень хорошая новость для «МЮ», Варан выиграл уже абсолютно все, тренер отметил, что уважает игрока и рад его решению направить свою энергию в команду.

Специалист рассказал, что Варан сообщал ему о своих намерениях, но они не обсуждали эту тему, сейчас игрок в таком возрасте, когда сам должен принимать решения.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку. Контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года.