​Забитцер дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в субботу

Полузащитник Марсель Забитцер дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Сыграет ли Забитцер против «Кристал Пэлас»? Да. Он провёл только одну тренировку, но мы уже убедились в том, что это очень хороший игрок. Но я в этом и не сомневался, ведь он приехал из «Баварии». В немецких клубах физическая подготовка всегда на высоте, так что, думаю, он готов играть. Это очень умный футболист, который знает, как делать свою работу», - рассказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» арендовал Марселя Забитцера у «Баварии».