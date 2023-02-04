Тен Хаг оценил уровень Забитцера после его дебюта за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер сумел впечатлить своего наставника.

Арендованный у мюнхенской «Баварии» австриец вышел на поле только на 81-й минуте сегодняшнего матча против «Кристал Пэлас» (2:1), заменив Антони, однако Эрик тен Хаг уверен в его способности приносить пользу команде в будущем: «Он хорошо себя проявил. Очень приятно видеть, насколько здорово он понимает игру, что было заметно ещё на тренировках. Он хорошо владеет мячом, умеет защищаться – это именно то, что нам нужно. Его настрой – ещё один аспект, оказывающий серьёзное влияние на игру», – отметил нидерландский специалист.