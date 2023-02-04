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Удаление Каземиро не помешало: «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Кристал Пэлас»

04 Февраля 2023 • 19:59 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
2:1
Кристал Пэлас
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» сыграли в рамках 22-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Кристал Пэлас
(1:0) Фернандеш Бруну7'  
(2:0) Рэшфорд Маркус63'  
  76'Шлупп Джеффри (2:1)
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон 87' (Линделоф Виктор ( 87') Варан РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро Карлос  70'Фред СантосАнтони  67' 81' (Забитцер Марсель ( 81') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 60' (Гарначо Алехандро ( 60'Магуайр Гарри 87')
Запасные: Майну КоббиХитон ТомМаласиа ТиреллДалот ДиогуСанчо Джедон
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльРичардс КрисГехи МаркМитчелл Тайрик  45'Дукуре Шейк 82' (Ахамада Науиру ( 82') Хьюз Уилл 73' (Эзе Эберечи ( 73') Айю Джордан 73' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 73') Олисе МайклШлупп Джеффри  67' 83' (Матета Жан-Филипп ( 83') Эдуар Одсонн
Запасные: Витворт ДжосефМиливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроДжонстон Сэм
04 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Манчестер Юнайтед» вновь набирает обороты после поражения от лидера сезона. «Арсенал» прервал шикарную победную поступь «дьяволов» на 11-м матче, кто же теперь остановит команду Эрика тен Хага? Пока были только кубковые игры, в которых «Рединг» и (дважды) «Ноттингем Форест» получили, благополучно турниры покинув. Теперь «дьяволы» переместились на просторы АПЛ, где нужно нагонять «Арсенал» с «Сити». В соперниках - «Кристал Пэлас».

Бруну, Рэшфорд и Антони не собирались останавливаться. На острие атаки примкнул Ваут Вегхорст, а Марсель Забитцер, подписанный на флажке, остался на скамейке запасных. Гостям из Лондона приходилось непросто. «Кристал Пэлас» весь матч был смят давлением и постоянными атаками «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» чувствовали себя раскованно, по-хозяйски. Что, впрочем, никого не удивило.

Во многом преимуществу «дьяволов» поспособствовал быстрый гол. Маркус Рэшфорд подал в оставленную руку Хьюза, а рефери через паузу назначил пенальти. К «точке» подошёл Бруну Фернандеш и через серию прыжков разбросал по разным углам мяч и Висенте Гуаиту – 1:0. Испанский голкипер через пару минут ещё спасёт свою команду, достав из лево «девятки» удар Вегхорста. Голландец отлично освободился от опеки при угловом ударе.

Обязан был увеличивать преимущество «Манчестер Юнайтед» бразилец Фред. Неожиданно опорник завершал размашистую атаку «Юнайтед», которая завершилась прострелом Бруну Фернандеша на 11-метровую отметку. Фред бил в касание, но банально не попал в створ. Не помогла скоростная атака, так решила затяжная. На исходе часа игрового времени «Манчестер Юнайтед» всё-таки оформил второй гол.

Гарначо отыграл налево, оттуда Шоу прострелил на линию вратарской, где все забыли про Рэшфорда. Маркус же спокойно с правой ноги пробил под рукой голкипера – 2:0. Результат матча стал ясен, поэтому Антони и Шлупп решили устроить потасовку в банальной толчее на бровке. За обоих вступились партнёры и началась неплохая такая драка. Самым активным был Каземиро, активно махавший руками. Именно он и получил красную карточку, оставив «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве.

«Кристал Пэлас» воспользовался численным превосходством, немного оживив интригу. Подача от угла поля не удалась, однако на подборе оказался Дукуре, уже лучше набросивший на линию вратарской. Оттуда Шлупп пяткой пробил по замысловатой дуге, переиграв Давида Де Хеа – 2:1. На большее гостей не хватило. «Манчестер Юнайтед» удержал победу, которая стала для него четвёртой кряду, но первой в АПЛ после поражения «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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gresnik
04 Февраля 2023 в 21:05
антони бездарь каких поискать...105 лямов на ветер...кто то его еще с Вини сравнивает....да Винисиус в разы лучше этого обиженку..
CELTIC FROST
04 Февраля 2023 в 20:47
... и сказал он. что это хорошо")
snk6565
04 Февраля 2023 в 20:11
Возникает только один вопрос...который год, этот с позволения сказать арбитр, косячит направо и налево...и никакой реакции...слава Б@гу, что сегодня это не сломало матч окончательно...второй вопрос, что делает на поле этот недоделок Антони...мало того, что продуктивности ноль, так еще своим неадекватом провоцирует всяческие неприятности для клуба...но, тем не менее ему потакают во всем...трэш какой то
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