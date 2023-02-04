«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже в 127 матчах АПЛ, если ведёт в счёте к перерыву

Удачно завершился для «Манчестер Юнайтед» матч двадцать второго тура английской Премьер-лиги - подопечные нидерландского тренера Эрика тен Хага обыграли со счетом 2:1 «Кристал Пэлас». Счет удалось открыть уже в первом тайме, и на перерыв «Манчестер Юнайтед» ушел с преимуществом в один мяч.

Не уступив его, «Манчестер Юнайтед» сыграл свой 127-й беспроигрышный матч в рамках АПЛ, при условии, что команда лидировала к перерыву. В последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл при таких обстоятельствах в матче чемпионата Англии в сентябре 2014 года, тогда это случилось против «Лестера».