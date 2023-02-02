​Забитцер получил визу и может дебютировать за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Марсель Забитцер получил рабочую визу и теперь имеет право играть за «Манчестер Юнайтед». 28-летний австриец может выйти на поле в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», о чём рассказывает Sky Sports.

Напомним, что под занавес зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» арендовал Марселя Забитцера у «Баварии» на остаток сезона 2022/2023.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» стартует на «Олд Траффорд» 4 февраля в 18:00 по московскому времени.