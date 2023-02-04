Забитцер дебютировал за «МЮ»

В субботнем матче «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» на поле вышел звёздный новичок «манкунианцев» Марсель Забитцер. Австриец на 81-й минуте заменил бразильца Антони.

Напомним, что первую половину сезона Забитцер провёл в составе мюнхенской «Баварии», на его счету всего один гол и один ассист в 24 матчах во всех турнирах.

Противостояние «МЮ» и «орлов» подходит к концу, на табло – 2:1 в пользу хозяев поля. Отметим, в составе манчестерского клуба удаление за неспортивное поведение заработал бразилец Каземиро.