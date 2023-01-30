«Интер» хочет заменить Шкриньяра Магуайром

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру, сообщает The Daily Mail.

По информации источника, в 29-летнем англичанине миланский клуб видит замену Милану Шкриньяру, который договорился о переходе в «ПСЖ». Отмечается, что стороны уже начали обсуждать возможный трансфер Магуайра на правах аренды.

Сам футболист открыт для переезда в другой чемпионат, однако рассмотрит варианты лишь по окончании сезона, так как «Манчестер Юнайтед» сначала необходимо найти замену своему игроку.

В текущем сезоне Магуайр провёл в составе манкунианцев 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 30 миллионов евро.