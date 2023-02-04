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«Манчестер Юнайтед» мог подписать Юрановича в январе

04 Февраля 2023 • 14:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1 1.37 X 4.80 2 9.00
Через 3 ч. 42 мин.

«Манчестер Юнайтед» планировал подписать нового правого защитника в зимнее трансферное окно, если бы Аарон Уан-Биссака покинул клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, главным кандидатом на эту роль боссы английского клуба рассматривали хорватского футболиста Йосипа Юрановича, который в итоге перешёл из «Селтика» в «Унион Берлин».

В текущем сезоне 27-летний Юранович провёл за «Селтик» и «Унион Берлин» в общей сложности 20 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Унион Берлин Аарон Уан-Биссака Йосип Юранович Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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