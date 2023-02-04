Каземиро удалили с поля за удушающий захват игрока «Кристал Пэлас»

Центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро удалили с поля в домашнем матче против «Кристал Пэлас». Арбитр встречи Андре Марринер показал бразильцу красную карточку на 69-й минуте за то, что он буквально душил игрока соперника в одном из эпизодов субботней встречи.

Матч «МЮ» против «орлов» продолжается, на табло – 2:1. В составе хозяев отличились Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд, а в составе гостей гол на свой счёт записал Джеффри Шлупп. К концу подходит второй тайм противостояния, за самыми интересными событиями встречи следите в трансляции от портала Liveresult.ru.